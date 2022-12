Usa: Biden, pacchetto anti-inflazione non andrà a scapito dell’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pacchetto anti-inflazione approvato la scorsa estate dal Congresso Usa, denominato Inflation Reduction Act, non andrà a scapito dell’Europa. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante la conferenza stampa congiunta organizzata con l’omologo francese, Emmanuel Macron, al termine del bilaterale alla Casa Bianca. “L’obiettivo non è mai stato quello di escludere i Paesi che collaborano con noi, ma fare sì che gli Stati Uniti non siano più nella posizione di dipendere da altri Paesi per quanto riguarda le forniture di approvvigionamenti strategici”, ha detto, aggiungendo che gli Stati Uniti “non devono scusarsi” per un pacchetto che destinerà 368 miliardi al contrasto al cambiamento climatico. “Tuttavia, con leggi dalla portata così enorme è normale che ci sia qualche intoppo, e forse la necessità di aggiustare alcuni aspetti: c’è spazio per lavorare”, ha concluso. (Was)