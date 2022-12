Cultura: Gasparri (FI), linee guida Sangiuliano denotano competenza e passione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Le linee guida del ministro Sangiuliano illustrate nelle commissioni parlamentari "denotano competenza e passione. La valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale italiano deve essere una priorità per il governo e per il parlamento. Sangiuliano ha indicato priorità e prospettive, che sosterremo con convinzione per affermare il valore dell’identità italiana, per ottenere risorse e vantaggi fiscali per la cultura, per contrastare vandalismi e negazionismi. Grazie al ministro per aver condiviso la scelta di significative tutele per il cinema in sala, a partire dalle ‘finestre’ che il parlamento ha votato alla unanimità su mia proposta per garantire un consistente intervallo tra l’uscita in sala e il passaggio ad altre piattaforme per i film”. Lo dichiara il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI). (Rin)