Ungheria: 11 Stati, tra cui Italia, chiedono modifiche a proposta su meccanismo di condizionalità

- L'Italia e altri dieci Stati membri Ue chiedono alla Commissione europea di modificare la proposta sul meccanismo di condizionalità legata al rispetto dello Stato di diritto dell'Ungheria. Lo si apprende da fonti diplomatiche Ue. Il punto è stato discusso nella riunione degli ambasciatori Ue in corso a Bruxelles, all'interno dell'agenda del prossimo Ecofin, previsto per il 6 dicembre. A quanto si apprende dalle fonti, sono undici gli Stati a favore di una modifica della proposta. In particolare, si è registrato un sostanziale allineamento tra le posizioni di Italia, Francia e Germania. Gli undici Stati membri hanno chiesto di aggiornare la valutazione della Commissione del 30 novembre alla data in cui il Consiglio dovrà effettivamente adottare la decisione sul meccanismo di condizionalità, in modo da riflettere gli effettivi avanzamenti ungheresi delle riforme, prima di prendere la decisione di sospensione dei fondi per la politica di coesione, pari a 7,5 miliardi di euro. (segue) (Beb)