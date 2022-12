Ungheria: 11 Stati, tra cui Italia, chiedono modifiche a proposta su meccanismo di condizionalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, gli 11 Stati chiedono il rispetto del principio di proporzionalità nella decisione del Consiglio, in modo che le misure di sospensione dei pagamenti siano proporzionate ai progressi registrati rispetto alla proposta della Commissione del 18 settembre scorso, in cui si chiedeva al governo ungherese il rispetto di 17 misure correttive sullo Stato di diritto per dare il via libera ai pagamenti. Gli altri Stati membri non hanno invece richiesto alcuna modifica o aggiornamento. A quanto si apprende dalle fonti Ue, alla luce della diversità di vedute emersa dalle discussioni di oggi, all'Ecofin del 6 dicembre si terrà esclusivamente uno scambio di vedute, "exchange of views", e non sarà quindi adottata alcuna decisione in merito. Decisione che dovrebbe quindi essere presa nei giorni successivi, quando potrebbe essere convocato un Ecofin straordinario, prima della termine ultimo possibile, fissato al 19 dicembre. (Beb)