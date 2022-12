Cultura: musei gratis piste di pattinaggio e villaggi di Natale, a Roma si respira aria di festa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma si accende il Natale. Dopo l'inaugurazione delle luminarie del Tridente, che colorano parte del centro storico, questo fine settimana porte aperte ai Villaggi natalizi, piste di ghiaccio ed eventi per grandi e bambini. Villa Borghese, da sabato e fino all'8 gennaio, ospiterà il Christmas world, dopo il grande successo del 2021 all'Auditorium Parco della Musica con oltre 200 mila visitatori. Una manifestazione unica nel suo genere che, tra installazioni scenografiche, market, giochi, spettacoli e photo opportunity ambientate in diversi Paesi del mondo, catapulterà lo spettatore come all'interno di un film, in un viaggio straordinario nello spazio e nel tempo. Il pubblico è protagonista a 360 gradi, interagendo in modo diretto e attivo con tutte le attrazioni proposte - dalla pista di pattinaggio alla toy factory e ai tantissimi spettacoli live - vivendo così le città attraverso i personaggi che popolano il villaggio di Natale. All'interno dell'ex deposito Atac in via Alessandro Severo, 48, invece, sabato sarà inaugurata "Santa Claus District", la fiera natalizia più grande di Roma, con 1.300 mq di esposizione interamente dedicati al Natale. Artigianato, idee regalo, home decor, prodotti tipici della tradizione e tanto altro ancora. Non mancano per i più golosi tantissimi dolci tipici natalizi. (segue) (Rer)