Cultura: musei gratis piste di pattinaggio e villaggi di Natale, a Roma si respira aria di festa (2)

Un mese ricco di idee dove i protagonisti sono l'arte, i colori, le luci, le forme, le musiche ed i profumi del Natale. Gli spazi sono interamente dedicati ad attività e laboratori per i più piccoli. Se entrate nella vera Casa di Babbo Natale, potete scrivere e imbucare la vostra letterina, incontrare e abbracciare Santa Claus per una foto ricordo. Torna per la sua quarta edizione "Panettone Maximo", il festival che premia i migliori panettoni artigianali della Capitale e del Lazio. Un Christmas Market di assoluta eccellenza tra degustazioni e vendita di panettoni, show cooking di pastry chef dei migliori ristoranti di Roma e la competizione che eleggerà "Il miglior panettone di Roma". A decretare i vincitori delle 2 categorie regine, tradizionale e al cioccolato, una giuria di esperti composta da nomi illustri della pasticceria e del giornalismo gastronomico. Quattri i premi speciali: miglior packaging, miglior comunicazione, premio della stampa estera e premio del pubblico. Non mancherà dell'ottimo vino laziale, birra artigianale, cioccolato in varie declinazioni, caffè e olio Evo della Sabina. Infine, per i più piccoli, zucchero filato e foto ricordo con Babbo Natale. La calda atmosfera natalizia si respira anche a Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell'Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro, gestita in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.