Cultura: musei gratis piste di pattinaggio e villaggi di Natale, a Roma si respira aria di festa (3)

Da sabato 3 dicembre a domenica 8 gennaio bambine e bambini potranno divertirsi e imparare con tanti laboratori ludico-educativi ispirati proprio al tema del Natale e delle festività. Ogni sabato e domenica (e nei giorni di giovedì 8 e venerdì 23 dicembre) gli adulti con i propri bambini più piccoli, dai 24 ai 36 mesi, potranno giocare insieme modellando l'argilla bianca in forma di stelle, alberelli e pupazzi di neve per decorare poi, a casa, il proprio albero di Natale. Le bambine e i bambini dai 3 ai 5 anni potranno divertirsi a comporre e scomporre i personaggi natalizi preferiti per poi giocarci con racconti teatralizzati oppure, con carta, forbici e tempere, inventeranno un piccolo zoo da portare a casa per vivere tante avventure. Le bambine e i bambini dai 6 agli 11 anni potranno invece divertirsi a costruire il proprio villaggio di Natale in miniatura oppure a dipingere su carta figure e movimenti ispirati dalla musica. Storia, magia, bellezza e tradizione. Tra antiche mura e suggestivi vicoli, realtà e fantasia si incontrano al magico castello di Santa Severa, un luogo da fiaba tutto da scoprire. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, con ingresso gratuito, il Castello si vestirà a festa accompagnando i visitatori che attraverseranno le porte del borgo, straordinariamente illuminate, in una dimensione colorata e inedita. Un'atmosfera magica e gioiosa per visitatori tutte le età, che potranno immergersi in un viaggio fantastico nelle emozioni delle feste, attraverso esperienze immersive ed installazioni luminose, spazi di gioco e di creatività, spettacoli circensi, teatrali e musicali, giochi antichi, laboratori artistici e di fantasia, mercatino dell'artigianato e di prodotti locali e natalizi, esperienze in natura con l'archeotrekking e l'e—bike trekking tra Pyrgi e Macchiatonda, un piccolo maneggio con i pony, un'area area food and beverage e la meraviglia di attraversare il Castello di Santa Severa splendidamente addobbato per le festività natalizie.