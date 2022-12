Cultura: musei gratis piste di pattinaggio e villaggi di Natale, a Roma si respira aria di festa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma e Ladispoli, sabato, saranno aperti i primi due Ice Park che permetteranno a romani e turisti di pattinare su ghiaccio nella Capitale fino al prossimo 8 gennaio. Nella splendida location tra lo Stadio Olimpico e Ponte Milvio, novità assoluta per la Capitale, un'enorme pista di ghiaccio intorno alla quale sorgerà l'Ice Christmas, che porterà i romani nelle magiche atmosfere dei tradizionali mercatini natalizi del Nord Europa. Gli appassionati romani del pattinaggio su ghiaccio ritroveranno, dal 5 dicembre, la tradizionale location di Piazza Re di Roma. Non solo una pista per pattinare. Nell'area allestita proprio nel cuore delle vie dello shopping natalizio molte iniziative volte a soddisfare le diverse esigenze del pubblico; dall'intrattenimento per i bambini, alle attività ludico-sportive per i ragazzi, agli spettacoli per gli adulti. Questo primo fine settimana di dicembre, come di consueto, sarà possibile per tutti visitare gratuitamente i Musei Civici di Roma. Accessibili Musei civici e alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo e i Fori Imperiali. Tanti anche i musei statali di Roma e di tutto il Lazio da poter vedere gratis. Torna anche l'appuntamento con la Domenica al museo nei musei statali del Lazio. Come ogni prima domenica del mese, è previsto l'accesso gratuito in tutti i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali del Ministero della cultura aperti al pubblico. (Rer)