Germania: ricerca Yale, 21 imprese ancora attive in Russia

- Sono 21 imprese tedesche sono ancora attive in Russia, nonostante le sanzioni da cui il Paese è stato colpito per la guerra che ha mosso all'Ucraina. È quanto emerge da una ricerca che l'Università di Yale, negli Stati Uniti, ha condotto sulle aziende che rimangono sul mercato russo a nove mesi dall'avvio del conflitto. Tra le società tedesche figurano Braun, Fresenius e Siemens Healthiners, New Yorker e Storck. In particolare, l'azienda di moda New Yorker ha aperto una filiale a Mosca ad aprile, due mesi dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Secondo il sito web dell'azienda, sono in totale 87 i punti vendita in Russia, di cui cinque temporaneamente chiusi. A sua volta, Clinton, concorrente di New Yorker, continua a vendere i prodotti dei marchi Camp David e Soccx sul mercato russo. La catena di vendite al dettaglio Globus genera circa il 20 per cento del fatturato in Russia. I produttori di farmaci, come Braun e Siemens Healthliners, giustificano la loro permanenza in questo Paese con le necessità vitali dei loro clienti e il dovere di garantire l'accesso alle cure mediche. Motivazioni analoghe vengono addotte dalle aziende alimentari e agricole, nonché dai produttori di macchinari per l'agricoltura. Tali società sostengono di voler garantire l'approvvigionamento di generi alimentari per i consumatori russi. Diverse imprese incluse nella ricerca dell'Università di Yale affermano che hanno ridotto le loro attività in Russia o non intendono espanderle. Tra queste aziende vi è Fresenius, attiva nella tecnologia medica. Altre società comunicano, infine, che chiuderanno il mercato russo. Per esempio, il produttore di container Ela ha comunicato che intende “rinunciare completamente” alle attività in Russia, “ma non si può fare premendo un pulsante”.(Geb)