Usa: Biden, sempre cercato di garantire ferie pagate a tutti ma repubblicani lo hanno impedito

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha “sempre cercato di garantire le ferie pagate non solo ai lavoratori del settore ferroviario, ma a tutti i cittadini”. Durante la conferenza stampa congiunta organizzata alla Casa Bianca dopo il bilaterale con l’omologo francese, Emmanuel Macron, il presidente Usa ha risposto ad una domanda sulla proposta di accordo tra gli operatori del comparto ferroviario e i lavoratori del settore, dopo che ieri la Camera dei rappresentanti ha approvato una proposta di legge tesa ad evitare uno sciopero nazionale, e a seguito del rifiuto della proposta di contratto da parte di alcuni sindacati. “Tuttavia, i nostri colleghi repubblicani finora lo hanno impedito: in ogni caso, voglio ribadire che la proposta di contratto negoziata a settembre prevede le condizioni migliori di sempre, e infatti la maggioranza dei sindacati vi ha aderito”, ha detto, aggiungendo che il governo “non smetterà di lottare per garantire le ferie pagate ai lavoratori, anche dopo il passaggio della legge al Senato”. (Was)