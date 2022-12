Italia-Egitto: Shoukry ricevuto da Tajani, focus su Libia e rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, è stato ricevuto dall'omologo italiano Antonio Taiani. Lo riferisce in un comunicato l'ambasciatore Ahmed Hafez, portavoce del dicastero degli Esteri egiziano. I due ministri hanno tenuto un incontro bilaterale a porte chiuse all'arrivo di Shoukry alla Farnesina. I capi della diplomazia hanno discusso delle modalità per far progredire e rafforzare le relazioni bilaterali tra Egitto e Italia in vari campi, in particolare quello economico e degli investimenti, sulla base delle storie di successo delle aziende italiane nel mercato egiziano, afferma la nota del Cairo. Tajani e Shoukry hanno toccato una serie di dossier regionali e internazionali di interesse comune, oltre agli sviluppi legati alla crisi libica. (Cae)