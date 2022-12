Germania: “Der Spiegel”, gli F35A costeranno 9,99 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costeranno 9,99 miliardi di euro i 35 caccia F35A che il governo tedesco ha deciso di acquistare dal gruppo aerospaziale statunitense Lockheed Martin. Il relativo contratto dovrebbe essere firmato a “dicembre del 2022”. È quanto il ministero delle Finanze tedesco afferma in un documento riservato che ha inviato alla commissione Bilancio del Bundestag, visionato dal settimanale “Der Spiegel”. L'acquisto degli F35A, che sostituiranno i cacciabombardieri Tornado in servizio nell'aeronautica tedesca (Luftwaffe) dal 1980, è finanziato dal fondo speciale da 100 miliardi di euro per la Bundeswehr. I progetti contenuti in questo strumento il cui costo supera i 25 milioni di euro, come gli F35A, sono soggetti all'approvazione della commissione Bilancio del Bundestag. Con i caccia di Lockheed Martin, la Germania garantirà la propria partecipazione al dispositivo di deterrenza nucleare della Nato. Sugli F35A della Luftwaffe verranno, infatti, caricate le bombe atomiche degli Stati Uniti, dislocate nella base aerea di Buechel in Renania-Palatinato. Tale compito è attualmente svolto dai Tornado. (segue) (Geb)