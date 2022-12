Nato: Biden e Macron ribadiscono importanza della difesa europea per sicurezza dell’Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Stati Uniti e Francia, Joe Biden ed Emmanuel Macron, hanno concordato su quanto sia importante rafforzare la difesa europea, a beneficio della sicurezza globale e transatlantica. In una dichiarazione congiunta pubblicata al termine del bilaterale organizzato oggi alla Casa Bianca, nel quadro della visita di Macron negli Usa, i due presidenti hanno ribadito la determinazione a “lavorare senza sosta per la libertà e la pace in Europa: per raggiungere questo obiettivo, sarà necessario rafforzare la difesa e la sicurezza collettiva; adottare un approccio più integrato per la gestione delle minacce militari (e non); e promuovere la stabilità sul piano internazionale”. (Was)