Brasile: Petrobras, nuovo piano strategico sarà modificato dal presidente Lula da Silva

- Il piano strategico quinquennale della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras, appena pubblicato dall'azienda, sarà rivisto dal governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, in carica dal primo gennaio 2023. "Il nuovo piano deve essere realizzato sulla base delle linee guida e delle priorità strategiche dei rappresentanti del nuovo governo", ha affermato il coordinatore generale della Federazione unica dei lavoratori petroliferi (Fup) e componente del gruppo di transizione del governo Lula, Deyvid Bacelar. Il nuovo governo - sostiene Bacelar - dovrebbe includere investimenti destinati ad aumentare capacità di raffinazione del petrolio, fondi per progetti che puntano allo sviluppo di fonti rinnovabili e finanziamento di ordini per l'industria cantieristica nazionale. (segue) (Brb)