Brasile: Petrobras, nuovo piano strategico sarà modificato dal presidente Lula da Silva (2)

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha divulgato le linee guida del suo Piano strategico quinquennale (Pe) 2023-2027, annunciando investimenti per 78 miliardi di dollari nel periodo. Si tratta di un aumento del 15 per cento rispetto a quanto previsto nel precedente Pe quinquennale. Dei 78 miliardi di dollari totali, 64 miliardi di dollari (83 per cento) saranno investiti in esplorazione e produzione. Le operazioni nei bacini pre-sal riceveranno la maggior parte di queste risorse, visto che il pre-sal garantisce il 78 per cento del totale della produzione di Petrobras. (segue) (Brb)