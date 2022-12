Brasile: Petrobras, nuovo piano strategico sarà modificato dal presidente Lula da Silva (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel solo giacimento di Buzios, nel bacino di Santos, la cui produzione dovrebbe passare dai 600mila barili di petrolio al giorno nel 2023 ai 2 milioni nel 2027, saranno investiti 23 miliardi di dollari. Anche il Margine Equatoriale, una nuova frontiera esplorativa situata a nord e nord-est della costa brasiliana, in una fascia che si estende tra gli stati di Amapá e Rio Grande do Norte, riceverà investimenti per circa 3 miliardi di dollari. Ulteriori 3,7 miliardi di dollari saranno investiti in progetti di decarbonizzazione (ovvero la riduzione delle emissioni di gas serra), 600 milioni di dollari in progetti di bio-diesel rinnovabile e bio-kerosene per aviazione. (Brb)