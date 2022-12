Piemonte: parte il primo master in Medicina trasfusionale per infermieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partirà domani il primo master in Medicina transfusionale per infermieri a Torino. Il corso è organizzato dal dipartimento di Scienze cliniche e biologiche e dalla Scuola di specializzazione in Patologia clinica e Biochimica Clinica dell’Università di Torino, in collaborazione con la Direzione Sanità e Welfare e la struttura di Coordinamento della rete trasfusionale della Regione Piemonte. Il corso è una novità assoluta in ambito nazionale e si propone di fornire agli infermieri partecipanti le conoscenze teoriche e pratiche nell'ambito di responsabilità professionali e medico legali e della gestione del percorso dei donatori di sangue e plasma, approfondendo nel contempo anche alcuni aspetti di biologia molecolare, genetica e immunoematologia connessi alla trasfusione. (segue) (Rpi)