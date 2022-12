Piemonte: parte il primo master in Medicina trasfusionale per infermieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una novità a livello nazionale ed un segnale di grande attenzione per la donazione di sangue - ha affermato l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi -; ringrazio l'Università di Torino per aver organizzato in tempi rapidi il Master e faccio i miei migliori auguri agli iscritti. Nei mesi scorsi abbiamo avviato il progetto pilota per migliorare i processi organizzativi della rete trasfusionale. A breve verrà predisposto il bando regionale per il reclutamento di medici non specialisti da avviare alla medicina trasfusionale, mentre è in svolgimento la gara disposta da Scr (Società di Committenza regionale), con Azienda Zero, per l’acquisizione di un gestionale unico che permetta la condivisione di una banca dati tra Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale, Unità di raccolta, Struttura regionale di coordinamento ed associazioni, nonché l’informatizzazione del questionario per il donatore e l’approccio a tecniche innovative in collaborazione con il Politecnico di Torino", ha concluso Icardi. (Rpi)