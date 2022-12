Roma: tirocinante violentata a Umberto I, infermiere aveva provato a comprare suo silenzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una posizione lavorativa migliore e retribuita: così, l’infermiere del reparto di urologia dell’Umberto I di Roma, ha tentato di comprare il silenzio della 20enne, studentessa tirocinante di cui era tutor, dopo averla violentata. Oggi, il 55enne, su disposizione del Gip del tribunale di Roma, è stato arrestato per violenza sessuale e per lesioni personali aggravate. All’uomo sono stati concessi gli arresti domiciliari ma con il braccialetto elettronico dato che - secondo il gip - le sue condotte "fanno temere che simili episodi possano essere reiterati non solo nel luogo del lavoro, del quale l'indagato risulta aver approfittato violando i doveri della propria funzione sanitaria, ma anche al di fuori". I fatti risalgono alla sera del 26 ottobre quando la ragazza comincia il turno delle 20 e che si sarebbe concluso alle 7 del mattino. Dopo aver cenato con gli altri infermieri e dopo aver mangiato un dolce che la stessa 20enne aveva portato, l’infermiere le chiede di prendere una flebo e altra attrezzatura per somministrarla ad un paziente. Le indica una stanza in fondo al corridoio in cui lei non era mai stata. (segue) (Rer)