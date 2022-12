Roma: tirocinante violentata a Umberto I, infermiere aveva provato a comprare suo silenzio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta dentro, si accorge che il letto era vuoto, ma il 55enne era già entrato e aveva chiuso la porta a chiave. La spinge sul letto e la costringe a un rapporto sessuale afferrandola per i capelli e il collo, causandole anche traumi oltre allo shock. Alla fine, prima di "liberarla", le ha detto "visto che sei stata brava ti aggiungo nell'assistenza retribuita". Un modo per comprare il suo silenzio, promettendo di agevolarla nei turni, inserendola in quelli in cui sarebbe stata retribuita. Mentre uscivano, inoltre, le ha anche detto "tranquilla che non lo dico a nessuno" come a rassicurarla per la sua onorabilità. La ragazza, invece, ha trovato una scusa per allontanarsi e chiedere aiuto prima ad un amico, poi ad un vigilante e, infine, alla polizia. Al pronto soccorso le hanno riscontrato i segni della violenza sul collo, al cuoio capelluto e un evidente stato di agitazione per una prognosi di 10 giorni. "Le modalità di condotta dell’indagato" ha scritto il gip nell’ordinanza con cui ne dispone l’arresto, "evidenziano da parte sua di poter rimanere indenne da qualunque conseguenza". Anche la Asl ha agito contro il 55enne. (segue) (Rer)