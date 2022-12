Ucraina: Biden e Macron condannano attacchi russi contro civili, sono crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi missilistici russi contro le infrastrutture energetiche e civili in Ucraina rappresentano un crimine di guerra che va punito. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta pubblicata in occasione del bilaterale tra i presidenti di Stati Uniti e Francia, Joe Biden ed Emmanuel Macron, organizzato oggi alla Casa Bianca. “Sono da condannare anche il tentativo russo di annettere i territori di un Paese sovrano, e le minacce irresponsabili di un possibile ricorso alle armi atomiche durante il conflitto”, si legge nel documento, in cui i due Paesi hanno ribadito la determinazione ad aiutare l’Ucraina per tutto il tempo necessario, anche nel campo delle forniture militari. (Was)