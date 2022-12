Edilizia: M5s su Superbonus, predisposte proposte per sblocco crediti fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo predisposto un pacchetto di emendamenti al Dl aiuti quater, all'esame del Senato, per correggere le inaccettabili decisioni prese dal Governo in ordine al Superbonus, del quale sono state cambiate le regole in corsa, tradendo le legittime aspettative dei cittadini e quella sorta di patto a cui uno Stato dovrebbe attenersi. In particolare, perseguendo l'obiettivo di sbloccare una virtuosa circolazione dei crediti fiscali, prevediamo che le banche cessionarie dei crediti d'imposta legati al Superbonus e ai bonus edilizi possano utilizzarli a parziale compensazione degli F24 dei propri clienti, liberando così la loro capienza fiscale". Lo comunicano in una nota i componenti M5s della Commissione bilancio del Senato, dove è all'esame il Dl aiuti quater. "Intendiamo poi recuperare il Superbonus al 110 per cento sui condomini nel 2023, eliminare per le case monofamiliari il riferimento al reddito secondo quella specie di quoziente familiare che peraltro rischia di lasciare fuori figli a carico inferiori ai 21 anni, prorogare a marzo 2023 lo Stato avanzamento lavori (Sal) al 30 per cento per usufruire del Superbonus al 110 per cento sempre sulle case monofamiliari, con ulteriore proroga al 30 giugno 2023 per il completamento dei lavori medesimi. Faremo di tutto per restituire la misura alle sue potenzialità, peraltro certificate dai molteplici studi che evidenziano i positivi impatti sul sistema economico, fino a tre volte il valore dell'investimento". (Rin)