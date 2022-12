Indo-Pacifico: Biden e Macron si impegnano a continuare coordinamento per contrasto alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Stati Uniti e Francia continueranno a coordinarsi per il contrasto alla sfida rappresentata dalla Cina per l’ordine internazionale, dedicando particolare attenzione al rispetto dei diritti umani e alle opportunità di cooperazione su temi globali come il cambiamento climatico. In una dichiarazione congiunta pubblicata in occasione del bilaterale tra Joe Biden ed Emmanuel Macron alla Casa Bianca, i due presidenti hanno ribadito l’importanza di garantire la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan, condannando i recenti lanci di missili balistici da parte della Corea del Nord. I due Paesi, inoltre, lavoreranno per rafforzare la loro partnership nella regione indopacifica, soprattutto nel campo della sicurezza, del commercio e della libertà di navigazione. (Was)