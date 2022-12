Rifiuti: Di Stefano (Udc), Gualtieri fugge dal confronto politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Provo solo delusione e rabbia nell'assistere al completo svilimento dell'Assemblea Capitolina". lo dichiara in una nota Marco Di Stefano, capogruppo Udc-Forza Italia in Campidoglio. "Oggi durante la seduta assembleare, la maggioranza ha sospeso per un'ora i lavori per consentire ai consiglieri comunali di assistere a una conferenza stampa del Sindaco Gualtieri e dell'Assessore Alfonsi sul piano dei rifiuti, e in particolare sull'area individuata dall'Ama per la realizzazione del termovalorizzatore; tutto questo mentre i consiglieri di opposizione attendono da mesi che il Sindaco e l'Assessore all'Ambiente vengano in Aula Giulio Cesare a rispondere alle loro interrogazioni proprio sul tema dei rifiuti e su Ama, da cui emergono numerose criticità che oggi sono state oggetto di trattazione in conferenza stampa -spiega il consigliere -. Abbiamo ripetutamente chiesto di darci spiegazioni sulle scellerate spese del Presidente di Ama Daniele Pace, relative alle assunzioni di diversi dirigenti senza un minimo di rispetto per le regole. E abbiamo chiesto delucidazioni sull'incauto acquisto del terreno di Santa Palomba da parte dell'Ama, avendo avuto notizia di offerte straordinariamente inferiori, ma non abbiamo mai avuto riscontri. Oggi di questi argomenti si è parlato non in Aula ma in conferenza stampa - aggiunge il consigliere - da questa però, tra tanti dubbi irrisolti, l'unica notizia che emerge è che il termovalorizzatore terminerà nel 2027, ossia dopo il Giubileo. Ci chiediamo dunque che senso abbia l'attuazione di questo piano rifiuti da parte di Roberto Gualtieri in qualità di commissario per il Giubileo, se nel 2025 la questione sarà ancora irrisolta e il termovalorizzatore non sarà ancora pronto. Gualtieri e Alfonsi, intanto - incalza Di Stefano - fuggono dall'Assemblea Capitolina e costringono i consiglieri comunali a infiltrarsi tra decine e decine di giornalisti per trovare le risposte alle loro domande. Questa è sicuramente una delle pagine più sconcertanti della storia del Consiglio comunale di Roma, culla di democrazia e civiltà. Forse tutti noi consiglieri di opposizione dovremo acquisire un tesserino di giornalista per avere accesso alle notizie e raccontare alla città e a chi ci ha scelto per rappresentarlo cosa nasconde questa maggioranza". (Com)