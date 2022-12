Roma: lotta alla contraffazione, sue sequestri in zona Prati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo pomeriggio di oggi, in via di Porta Angelica, gli agenti della polizia di Roma Capitale del I Gruppo Prati, nel corso dei controlli legati all'abusivismo commerciale e lotta alla contraffazione, hanno proceduto a due sequestri penali di accessori tra i quali borse, portafogli, cinture e foulard, per un totale di quasi 40 pezzi con marchi falsi, venduti illegalmente. I responsabili sono fuggiti all'arrivo delle pattuglie. (Rer)