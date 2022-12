Ambiente: giunta Roma approva progetto per interventi di piantagione e cura alberature stradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta capitolina, nella seduta odierna, ha approvato la delibera presentata dall'assessora all'agricoltura, ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi con cui si presentava il progetto di fattibilità tecnica per gli interventi di piantumazione di nuovi alberi e manutenzione straordinaria su sedi stradali e aree verdi in 9 Municipi. Il progetto, che sarà inserito nel Piano triennale 2022-2024 per un importo complessivo di 1.950.000 euro, prevede la messa a dimora di 1.221 nuovi alberi. Sono previsti, inoltre, interventi di rimozione di 512 ceppaie, di sistemazione dei sottofondi stradali e di ripavimentazione di marciapiedi. "Con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica si avvia l'iter di un complesso di interventi mirati, in particolare, alla rigenerazione e cura di alberature stradali individuate sulla base dello stato di invecchiamento e in aree segnalate per il fenomeno del depauperamento arboreo - dichiara l'assessore Alfonsi -. Un tassello che si aggiunge al grande lavoro intrapreso per la cura dell'immenso patrimonio dei circa 330 mila alberi della città che include, tra l'altro, la messa a dimora di 18mila nuove piante e la potatura di 70mila alberi entro l'anno. In particolare, con questo progetto, puntiamo al rinnovo e all'ampliamento delle alberature stradali, che contribuiscono in modo importante alla riduzione dell'impatto delle emissioni inquinanti e al miglioramento della qualità dell'aria, oltre che ad essere un fondamentale elemento di decoro dell'ambiente urbano", conclude Alfonsi.(Com)