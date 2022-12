Brasile: ricorso in mala fede conto le presidenziali, Partito liberale chiede riduzione multa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ricorso per annullare l'esito del secondo turno delle elezioni presidenziali, tenute in Brasile lo scorso 30 ottobre, non è stato presentato in 'mala fede' e i promotori non meritano la multa da 4,1 milioni imposta dalla giustizia elettorale. Lo scrive il Partito liberale (Pl) del Brasile in un documento inviato al Tribunale superiore elettorale (Tse). Il partito del presidente Jair Bolsonaro, uscito sconfitto dalle elezioni in questione, contesta l'interpretazione del giudice Alexandre de Moraes secondo cui il contenzioso si basa su "malafede" ed evidenzia che "non ha mai avuto l'intenzione di causare disordini al processo elettorale brasiliano, tanto meno fomentare qualsiasi tipo di movimento ideologico". Il Pl sostiene di aver agito come un "organo di controllo elettorale" e sostiene che il rapporto è stato "basato esclusivamente su dati tecnici contenuti in un rapporto effettuato da professionisti qualificati di un ente specializzato". (segue) (Brb)