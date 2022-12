Brasile: ricorso in mala fede conto le presidenziali, Partito liberale chiede riduzione multa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizialmente la multa era stata imposta alla coalizione Per il bene del Brasile, composta anche dai partiti Progressista (Pp) e Repubblicano (Republicanos). Tuttavia, all'indomani della decisione della Corte gli altri due partiti avevano preso le distanze dal Pl, rinnegando di aver partecipato alla preparazione del ricorso e di condividerne i contenuti. Per questo motivo il Tse li aveva esclusi dal pagamento della multa, rimasta solo a carico del Pl. Nella nota, Pl afferma che "il blocco dei conti rappresenta un rischio per il funzionamento del partito che ha in parlamento il gruppo più numeroso, sia alla Camera che al Senato". "Senza risorse finanziarie il partito non è in grado di fare fronte neanche alle spese basilari per il suo funzionamento", conclude. (segue) (Brb)