Brasile: ricorso in mala fede conto le presidenziali, Partito liberale chiede riduzione multa (3)

- Forte del risultato di un'analisi commissionata a una società privata, il partito di Bolsonaro aveva denunciato l'impossibilità di certificare il voto espresso nel 61 per cento delle urne elettroniche impiegate nel ballottaggio di fine ottobre, quelle costruite prima del 2020. Al netto di quelle preferenze, assicurava il presidente del Partito liberale, Valdemar Costa Neto, Bolsonaro avrebbe sconfitto Luiz Inacio Lula da Silva, confermandosi capo dello Stato con il 51 per cento dei voti. De Moraes aveva dato ai ricorrenti 24 ore di tempo per correggere la denuncia, includendo anche i voti espressi (con le stesse urne elettroniche) al primo turno delle elezioni generali, che avevano permesso al Pl di ottenere la maggioranza relativa alla Camera dei deputati. Richiesta cui il Partito non aveva dato seguito. (segue) (Brb)