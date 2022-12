Siria: da Biden e Macron impegno a collaborare per risolvere crisi umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Francia continueranno a lavorare per aiutare a risolvere la grave crisi umanitaria in Siria, e per arrivare ad una soluzione definitiva al conflitto in corso nel Paese. In una dichiarazione congiunta pubblicata in occasione del bilaterale tra Joe Biden ed Emmanuel Macron alla Casa Bianca, i due presidenti hanno ribadito la determinazione a lavorare per garantire la pace e la prosperità in Medio Oriente. I due leader hanno accolto positivamente l’avvio del Forum di Negev e il secondo anniversario dalla firma degli Accordi di Abramo, oltre al recente accordo tra Israele e Libano sulla demarcazione dei confini marittimi. In particolare, entrambi hanno concordato sulla necessità di "mantenere tutte le competenze e le risorse necessarie per il proseguimento delle missioni di contrasto al terrorismo in Siria e in Iraq”. (Was)