Covid: in Veneto 5.106 nuovi casi e dodici vittime nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore, nella Regione Veneto, sono stati registrati 5.106 nuovi casi da Covid-19 e dodici vittime. Complessivamente c'è stato un rialzo degli attualmente positivi, che sono saliti a 62.446, +714 rispetto al bollettino precedente. Nuovamente in aumento anche i dati relativi ai ricoveri ospedalieri dove sale a 1.490 (+41) il numero di pazienti nei reparti meno gravi e a 59 (+2) per quel che riguarda i ricoveri in terapia intensiva. (Rev)