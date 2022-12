Onu: Consiglio sicurezza osserva un minuto di silenzio per scomparsa ex presidente cinese Jiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha osservato oggi un minuto di silenzio in ricordo di Jiang Zemin, presidente della Cina dal 1993 al 2003. Lo riporta l'emittente televisiva "Cgtn", aggiungendo che il presidente di turno dell'assemblea, il ghanese Harold Agyeman, ha espresso cordoglio al governo e al popolo cinese in apertura ai lavori. "L'ex presidente Jiang Zemin sarà ricordato dalla comunità internazionale per il suo contributo alla pace, alla sicurezza e allo sviluppo globali, nonché per il ruolo rivestito nelle riforme in Cina, nella sua apertura, modernizzazione e sviluppo economico", ha detto. "La sua scomparsa, per come la intendiamo noi, è una grande perdita per la Cina e per la comunità internazionale", ha aggiunto. Jiang Zemin - affetto da leucemia e da disfunzioni multiorgano - è scomparso ieri a Shanghai all'età di 96 anni. Una commemorazione pubblica in suo onore sarà tenuta presso la Grande sala del popolo di Pechino il 6 dicembre prossimo. (Cip)