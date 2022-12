Colombia: ministro Finanze, produzione di gas aumenterà significativamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di gas in Colombia aumenterà significativamente. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze colombiano José Antonio Ocampo, parlando a un evento con i produttori di caffè a Bogotà. Il ministro ha dichiarato che le riserve di gas nel Paese aumenteranno a vent’anni con i contratti di esplorazione già firmati. “La produzione di gas aumenterà in modo significativo, il ministro delle Miniere e dell'Energia annuncerà l'analisi che ha fatto sui contratti di esplorazione firmati, e quello che mi ha detto è che abbiamo aumentato le riserve di gas a 20 anni”, ha affermato. La Colombia, ha aggiunto, potrebbe trasformarsi per la prima volta nella storia in un esportatore di questo combustibile. (segue) (Mec)