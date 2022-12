Rifiuti: Carpano (Azione), Roma non può aspettare il 2026 per avere marciapiedi puliti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I romani "non possono aspettare il 2026 per avere i marciapiedi puliti". Lo afferma il consigliere della lista Civica Calenda in Campidoglio, Francesco Carpano, di Azione. "La prima forza politica che ha parlato di termovalorizzatore per Roma è stata Azione - spiega -. Quindi bene che Gualtieri abbia cambiato idea e che ora lo stia realizzando. Ma siamo seri: se Roma oggi è sporca non è perché non ha il termovalorizzatore, ma perché l'Ama è gestita male. Non viene realizzato a sufficienza lo spazzamento delle strade - sottolinea -, non c'è ancora un piano industriale con il quale comprare nuovi mezzi, non è ancora stato aggiudicato il servizio di ritiro puntuale dei rifiuti presso ristoranti e negozi che intasano con i loro rifiuti i cassonetti dedicati alle famiglie. Ama - prosegue - ha spazi di conferimento esterni a sufficienza dove portare i rifiuti dei romani, quindi non è un problema di sbocchi, ma di gestione dell'azienda. Poi, quando sarà, con il termovalorizzatore avremo chiuso il ciclo dei rifiuti indifferenziati e sarà una buona notizia per tutta Roma".(Com)