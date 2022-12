Ambiente: Comazzi (FI), dopo anni di trascuratezza gestione Parco sud passa a Regione Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo anni di trascuratezza, immobilismo e abbandono finalmente la gestione del Parco Sud Milano passa a Regione Lombardia. Un grande risultato per il quale mi sono battuto in prima persona. Finalmente questo ente, da troppo tempo penalizzato dalla pessima governance di Città Metropolitana, sarà valorizzato come uno dei fiori all'occhiello di Milano e della Lombardia". Lo afferma in una nota a riguardo Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commentando l'approvazione, avvenuta oggi nell'aula del Consiglio regionale della Lombardia, del pdl che istituisce la nuova governance del Parco Agricolo Sud. "La votazione di oggi - continua l'azzurro - rappresenta anche una sconfitta per il Pd e il Terzo Polo, che per settimane hanno diramato comunicati allarmistici promettendo di battersi fino alla morte per impedire l'approvazione della proposta. Lo stesso Majorino ha dato prova di un tempismo perfetto, stracciandosi le vesti per il destino del Parco giusto poche ore fa, parlando dalla buvette del Consiglio regionale". Alle sterili polemiche - prosegue Comazzi - noi preferiamo la concretezza dei fatti: a fronte dello scarno finanziamento annuo di 35mila euro circa del Comune di Milano (che scaricava quindi i costi di gestione sui 60 comuni dell'hinterland) Regione raddoppierà il suo finanziamento, arrivando a stanziare 700mila euro per la gestione del Parco". "Finalmente - conclude il capogruppo di Forza Italia - possiamo voltare pagina, garantendo al Parco un progetto di sviluppo e un piano di valorizzazione adeguato". (Com)