Ucraina: Stoltenberg, necessità di più munizioni, Germania e alleati lavorano per ricostruire scorte Nato

- L'Ucraina ha bisogno di un maggiore numero di munizioni, questo è ovvio. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa a Berlino con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. "Lo hanno dichiarato molte volte perché questa è una brutale guerra di logoramento in cui c'è un enorme consumo di munizioni. Questo è anche il motivo per cui gli alleati stanno fornendo più munizioni all'Ucraina, ne hanno fornite molte e continuano a fornirne in quantità sostanziali", ha detto. Per farlo, ha spiegato Stoltenberg, gli alleati Nato hanno attinto alle scorte esistenti. "Questo, ovviamente, nel lungo periodo non può continuare. Ecco perché la Germania e altri alleati hanno iniziato a impegnarsi con l'industria della difesa per incrementare la produzione di munizioni e per ricostituire le scorte esistenti e quelle della Nato", ha dichiarato Stoltenberg. "Accolgo quindi con favore il lavoro della Germania e gli sforzi degli altri alleati per garantire l'aumento della produzione di munizioni, in modo da poter assicurare la deterrenza e la difesa della Nato e allo stesso tempo fornire munizioni all'Ucraina", ha concluso. (Beb)