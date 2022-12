Ambiente: presidente Niger, Africa non può lottare contro cambiamento climatico se rimane povera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Africa non può lavorare efficacemente contro il cambiamento climatico se rimane povera. Lo hadetto il presidente del Niger, Mohamed Bazoum, parlando alla conferenza "Italia, Niger. Europa, Africa. Due continenti. Un unico destino”, organizzata dalla Fondazione Med-Or ed ospitata oggi a Roma dall'università Luiss. Per Bazoum è fondamentale "cambiare il paradigma" della riflessione globale sul clima, in modo da "prendere in considerazione anche i bisogni dei Paesi più poveri", come "non è accaduto" in occasione della Cop27 chiusa lo scorso mese in Egitto. "Il Sahel è la zona del mondo più colpita dal cambiamento climatico", ha detto ancora il presidente nigerino, "servono altre condizioni" per il dialogo. (Res)