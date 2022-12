Veneto: Liccardi (Aspesi), Triveneto territorio trainante per settore immobiliare a livello nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il Triveneto e il Veneto "sono un territorio trainante per il settore” immobiliare “a livello nazionale. E nei prossimi dieci anni ci saranno grandi opportunità a partire dalle Olimpiadi di Milano – Cortina che potranno portare grandi investimenti". A dichiararlo è stato Ciro Liccardi, presidente di Aspesi Triveneto, durante il convegno sulle opportunità d'investimenti immobiliari nel territorio del Triveneto andato in scena oggi a Mestre. Il Veneto "è un motore importante del settore immobiliare, in particolare, come emerge dai dati i nostri capoluoghi Venezia, Verona e Padova sono centri molti importanti su questo fronte”, ha spiegato Liccardi durante la presentazione del report 'Triveneto 2030: le opportunità di investimento'. “Come Aspesi Triveneto stiamo lavorando non solo per i grandi, ma anche per i territori delle città metropolitana che necessitano di operazione di rigenerazione urbana di cui si parla tanto, ma che ancora non vengono realizzate. Per fare questo serve sinergia e collaborazione con le istituzioni locali e regionali per avviare un piano strategico di sviluppo che non è più un'opzione, ma una necessità", ha concluso. (Rev)