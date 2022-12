Agroalimentare: Rolfi, finanziati 3 nuovi centri di sosta per la selvaggina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La Regione Lombardia ha predisposto uno stanziamento da 370mila euro per la realizzazione di tre nuovi centri di sosta della fauna selvatica abbattuta. I beneficiari saranno l'ente parco Campo dei Fiori, a Varese, la Provincia di Cremona e il Comune di Cassina Valsassina (Lecco). Lo ha annunciato l'assessore regionale all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi, in seguito alla firma del relativo decreto. "Dopo i nove centri di sosta e di lavorazione della selvaggina finanziati nell'ultimo biennio, - ha spiegato Rolfi - grazie al piano Lombardia andiamo a valorizzare ulteriormente la filiera della carne lombarda" perché "solo strutturando la filiera possiamo dare un valore alla carne e contestualmente contrastare il problema della eccessiva presenza di fauna selvatica che sta creando enormi danni al comparto agricolo". "Dotare i territori di nuove strutture significa stimolare anche l'attività di contenimento, soprattutto dei cinghiali. La carenza di locali adeguati in alcune zone - ha concluso Rolfi - consente di attuare con meno efficacia i prelievi" conclude Rolfi". (Com)