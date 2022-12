Roma: sabato e domenica per giornata del volontariato donazioni a senza dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ricordare e celebrare la Giornata mondiale del volontariato del 5 dicembre, l'assessorato alle Politiche sociali e alla Salute di Roma Capitale ha voluto sensibilizzare i giovani del servizio civile che, insieme agli ospiti delle convivenze per anziani, hanno organizzato l'iniziativa "I volontari di Babbo Natale", per offrire un aiuto contro il freddo ai senza dimora. Sabato 3 dicembre e domenica 4 dicembre, dalle 11:00 alle 18:00, presso il centro commerciale Maximo, in via Laurentina 865, le ragazze e i ragazzi del servizio civile, in compagnia di alcuni nonni adottivi, inviteranno i cittadini a fare un regalo ai senza dimora. Lo comunica in una nota il Campidoglio. Ben accetti cappelli, sciarpe, guanti, maglioni, sacchi a pelo e tutto ciò che può essere di aiuto in questi mesi freddi a chi non ha una casa e si trova in difficoltà economiche. I regali raccolti verranno poi consegnati il 5 dicembre, giornata mondiale del volontariato, nei centri di accoglienza 24 ore su 24 per persone senza dimora aperti nei Municipi di Roma Capitale. (segue) (Com)