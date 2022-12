Roma: sabato e domenica per giornata del volontariato donazioni a senza dimora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa giornata del volontariato rappresenta un'occasione per vedere insieme al lavoro giovani ed anziani in nome della solidarietà", ha spiegato l'assessora alle Politiche sociali di Roma, Barbara Funari. "Ringrazio le ragazze e i ragazzi del servizio civile del dipartimento politiche sociali per essersi resi disponibili ad organizzare un'iniziativa che coinvolge gli anziani delle nostre strutture in co-housing e allo stesso tempo offre un aiuto ai senza dimora, ospiti nei centri di accoglienza della città. I ragazzi - spiega -, nello spirito del volontariato, hanno provveduto a dare il via alle due giornate di raccolta occupandosi anche della grafica delle locandine per pubblicizzare l'evento. Il progetto di quest'anno del servizio civile universale di Roma Capitale - conclude - si chiama 'Roma senza tempo' e impegna i ragazzi nel dare sostegno ai più fragili e in attività per offrire aiuti e occasioni di svago nelle convivenze per anziani". (Com)