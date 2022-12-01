وكيل الخارجية الليبي لـ"نوفا": "لن نكون رجال شرطة أوروبا"

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- صرّح عمر قطي وكيل وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن بلاده "لن تكون شرطي" أوروبا لمواجهة الهجرة غير الشرعية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.وقال قطي، في تصريح لوكالة نوفا، إن ليبيا "لن تكون شرطي أوروبا لوقف موجات الهجرة"، وإنها تنسق مع إيطاليا "لوضع استراتيجية متوسطية بشأن قضية الهجرة من خلال آليات واضحة"، مشيرا إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية "معقد وله العديد من الجوانب ويتطلب دراسة ومشاركة من جميع البلدان. بالنسبة لنا، إنها مسألة أمن قومي".ولفت إلى أنه حتى قبل عام 201، عام الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي ، "كان موقفنا دائمًا يتمثل في تنمية بلدان المنشأ"، أي دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، "وخلق فرص عمل بمشاريع تمولها الوجهة البلدان"، من قبل الدول الأوروبية ،"دون وضع المهاجرين في بلدان العبور"، مضيفا أن ليبيا تعتبر نفسها لجميع المقاصد والأغراض أمة عبور للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا ، حتى لو أصبحت في كثير من الأحيان بلد المقصد.وبحسب قطي، "يجب على الدول أن تتعاون بقوة لوضع حد" لتدفقات الهجرة غير الشرعية، ولكن بعيدًا عن الانتهازية، لأن هذا الملف حساس، وعرضة للفساد والأفعال غير المشروعة من قبل بعض الدول".وأكد أن "التنسيق جار مع إيطاليا لوضع استراتيجية متوسطية حول قضية الهجرة". (نوفا)