Brasile: Petrobras conclude vendita raffineria per 189 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Reman, ha una capacità di lavorazione di 46 mila barili al giorno. Tra i principali prodotti della raffineria figurano Gpl, nafta petrolchimica, benzina, cherosene per aviazione, gasolio, oli combustibili, olio leggero per turbine elettriche, olio per la produzione di energia e asfalto. Il gruppo Atem è composto da diverse aziende nel campo dei carburanti, della logistica stradale e fluviale e della cantieristica, di cui la principale è la Atem Distribuidora de Petróleo. Il gruppo è presente in nove stati del Brasile, con la Distribuidora che conta più di 300 stazioni di servizio in franchising e più di 2mila clienti attivi, movimentando un totale di oltre 2 miliardi di litri di carburante all'anno. (segue) (Brb)