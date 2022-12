Brasile: Petrobras conclude vendita raffineria per 189 miliardi di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta della seconda raffineria che la compagnia statale è riuscita a vendere negli ultimi tre anni, dopo la Landulpho Alves (Rlam) nello stato di Bahia, ceduta definitivamente a giugno del 2021. Petrobras aveva infatti ufficialmente avviato le operazioni per la cessione di otto raffinerie di petrolio in tutto il paese nel giugno del 2019, in linea con la delibera 9 del 2019 del Consiglio nazionale delle politiche energetiche (Cnpe) dell'azienda, che aveva fissato le linee guida per la promozione della libera concorrenza nell'attività di raffinazione del paese, nell'ambito dell'accordo sottoscritto con il Cade per favorire l'apertura del settore della raffinazione in Brasile. (segue) (Brb)