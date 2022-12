Brasile: Petrobras conclude vendita raffineria per 189 miliardi di dollari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione è secondo l'azienza in linea con la strategia di "ottimizzazione del portafoglio e il miglioramento dell'allocazione del capitale della società". Petrobras mantiene infatti la volontà di uscire dall'attività di distribuzione e trasporto del gas, oltre che dall'attività di produzione di fertilizzanti e trasporto di Gpl e biodiesel e di volersi concentrare sulla raffinazione e il commercio di derivati del petrolio, in particolare estratto nei bacini pre-sal in alto mare. (Brb)