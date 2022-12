Pnrr: Conte a governo, dateci la possibilità di monitorare stato avanzamento lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo governo, che si è insediato da poco, ci sta dicendo che ha ereditato dal precedente governo Draghi dei ritardi sull'uso dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Prima di questo pubblicate un bel 'cruscotto', dateci la possibilità di vedere e monitorare lo stato di avanzamento dei lavori. L’opinione pubblica ha diritto ad una informazione trasparente". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in occasione dell'iniziativa "Giovani & EcoDigital. Sfide e best practice. EcoDigital: rete di attivisti, imprese e istituzioni per la Transizione ecologica e digitale", a Roma. (Rin)