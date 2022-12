Imprese: Macron critica Musk, abbandonare lotta a disinformazione su Twitter è "grosso problema"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha criticato il proprietario di Twitter, Elon Musk, affermando che la decisione di mettere fine alla lotta contro la disinformazione è un "grosso problema". In un'intervista rilasciata all'emittente statunitense "Abc" durante il suo soggiorno a Washington, Macron si è detto favore ad una maggiore "regolamentazione" del social network. In Francia "lo facciamo e lo facciamo a livello europeo", ha detto il presidente francese. Non si possono fare dichiarazioni "razziste o antisemite, è un punto che mi interessa difendere", ha affermato il capo dello Stato, prima di fare riferimento alle posizioni espresse da Musk in merito alle restrizioni decise per arginare il coronavirus. La Commissione europea nei giorni scorsi ha avvertito il proprietario di Twitter, chiedendo all'azienda di conformarsi alle regole comunitarie. (Frp)