Spagna: inquirenti al lavoro per fare chiarezza su diverse lettere esplosive delle ultime ore

- Gli inquirenti spagnoli sono al lavoro per individuare il responsabile o i responsabili di una serie di lettere contenenti esplosivo che sono sono state recapitate nelle ultime ore all'ambasciata ucraina a Madrid, alla sede del ministero della Difesa, alla base militare di Torrejón, al presidente del governo, Pedro Sanchez, e all'ambasciata Usa di Madrid. Secondo quanto riferito oggi nel corso di una conferenza stampa dal sottosegretario per la Sicurezza del ministero dell'Interno, Rafael Perez, le varie lettere-bomba sarebbero state spedite tutte dalla Spagna con all'interno un dispositivo "artigianale" che provoca una "deflagrazione con fiamma improvvisa", e non un'esplosione. (segue) (Spm)