Spagna: inquirenti al lavoro per fare chiarezza su diverse lettere esplosive delle ultime ore (2)

- Perez ha chiarito che l'indagine è in fase "preliminare" e, quindi, bisogna essere "cauti" nell'indicare la paternità. Il sottosegretario ha indicato che si tratta di buste marroni con una serie di elementi "simili", tra cui la calligrafia. Il numero due del ministero dell'Interno ha respinto per ora la possibilità di innalzare il livello di allerta antiterrorismo, che da anni è a un livello 4 su 5 in quanto gli elementi raccolti fino a questo momento sono "insufficienti" per convocare il tavolo di valutazione del livello di allerta antiterrorismo. Ieri è arrivata una lettera con materiale pirotecnico all'interno di una scatola che è deflagrata, ferendo leggermente alla mano un dipendente dell'ambasciata ucraina a Madrid. La busta era indirizzata all'ambasciatore Sergei Pohoreltsev. Oggi è stato confermato che nelle prime ore del mattino la base aerea di Torrejón a Madrid ha rilevato un'altra busta indirizzata al direttore del Centro satellitare dell'Unione Europea. (segue) (Spm)