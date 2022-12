Spagna: inquirenti al lavoro per fare chiarezza su diverse lettere esplosive delle ultime ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario ha sottolineato che era l'unico a non essere stato fatto esplodere, il che potrebbe essere fondamentale per le indagini. Alcune ore dopo, è giunta la conferma che una lettere-bomba è stata inviata alla sede del ministero della Difesa all'attenzione della ministra, Margarita Robles. Poche ore dopo le autorità spagnole hanno informato che un altro pacco sospetto è stato recapitato all'ambasciata statunitense a Madrid che è stato, tuttavia, intercettato dal filtro di sicurezza della sede diplomatica. Il ministero dell'Interno ha rivelato oggi che il primo pacco sospetto della serie, intercettato e neutralizzato, è stato indirizzato il 24 novembre scorso al presidente del governo Sanchez inviato per posta ordinaria. (Spm)